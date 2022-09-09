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المالية والزراعة تبحثان التعاون المشترك

09 أيلول / سبتمبر 2022 09:33

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غزة-الراي
نظمت وحدة العلاقات العامة والإعلام في وزارة المالية ممثله بمدير الوحدة أ.عمرو الراعي، ورئيس قسم العلاقات العامة أ.محمد الأغا. زيارة لنظيرتها في وزارة الزراعة وذلك لمناقشة عدة ملفات.


وكان في الاستقبال مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الزراعة أ.فايز الشيخ، ومدير الإعلام بالوزارة أ.لؤي رجب.


بدوره، ثمن الراعي دور وزارة الزراعة في تعزيز صمود المزارعين بالأرض ودعمهم لتحسين الإنتاج ما يساهم في الحفاظ على الأمن الغذائي، مشيرا إلى أهمية توحيد الجهود بالداوئر الحكومية لتحسين الأداء وجودة الخدمات.


من جهته ،رحب الشيخ بالوفد الزائر، مؤكدا أن وزارة المالية من الوزارات السيادية التي تساهم في الحفاظ على خدمات المؤسسات الحكومية وتجويدها ما ينعكس إيجاباً على المواطنين، مشدداً على أهمية العلاقات العامة والإعلام في تحسين صورة المؤسسات والمساهمة في تطوير الخدمات.


وبحث الطرفان آليات التعاون المشترك، وتم الاتفاق على فتح قنوات تواصل مباشرة بين الوزارتين ما يساهم في تعزيز الجمهور الداخلي.

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