اللجنة المركزية تعقد اجتماعها الدوري وتتخذ عدة قرارات

غزة-الراي

عقدت اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة جلستها رقم (18/2022) بمقرها الدائم بوزارة الحكم المحلي لمناقشة عدة ملفات وإصدار القرارات الخاصة بها.

وترأس اللجنة د.م محمد الكحلوت رئيس اللجنة المركزية وبحضور كامل أعضاء اللجنة حيث تم عرض (48) موضوع تضمنت ، (38) موضوع لمخططات تفصيلية لشوارع وأحياء وشبكات الشوارع، حيث قرت اللجنة التصديق النهائي موضوعين وايداع (32) موضوع وتأجيل (2) موضوع وإعادة دراسة من خلال لجنة عليا في الموضوعين الأخيرين.

كما تم مناقشة 8 مواضيع تنظيم، أقرت اللجنة الموافقة على تغيير هدف استخدام مبنى (1) موضوع ورفض (2) موضوع وايداع موقع عدد (2) موضوع وتجديد رخصة عدد (1) موضوع واستكمال اجراءات لدى البلدية في الموضوعين الاخيرين.



الى جانب مناقشة موضوع تغيير هدف استخدام ارض أقرت اللجنة رفض الموضوع، وموضوع تشكيل لجنة فنية لإعداد الأنظمة.

