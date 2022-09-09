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وزارة الصحة تكرم الفريق الطبي الأمريكي المختص بجراحة القلب المفتوح

09 أيلول / سبتمبر 2022 09:41

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غزة-الرأي

كرمت وزارة الصحة الفريق الطبي الأمريكي المختص بجراحة القلب المفتوح ضمن مؤسسة انقاذ أطفال فلسطين PCRF برئاسة البروفيسور عادل حسين ، وذلك في ختام زيارته الى قطاع غزة والتي امتدت اسبوع كامل أجرى خلالها 10 عمليات قلب مفتوح للأطفال .

ونيابة عن وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش ، أعرب مدير عام التعاون الدولي والمشاريع د.عبد اللطيف الحاج عن شكر وتقدير وزارة الصحة للوفد الجراحي المختص والذي قدم خدمة علاجية تخصصية لعدد من الأطفال ممن تطلب حالاتهم إجراء عمليات قلب مفتوح ، ولم يتمكنوا من اجرائها في الخارج .

وأضاف أن تواجد الوفد ومن خلال مؤسسة انقاذ أطفال فلسطين PCRF هو مواصلة لجهد ودعم ممتد من المؤسسة لمختلف عناوين الخدمة وهو مانتطلع أن يستمر في الفترة المقبلة .

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