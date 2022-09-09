التنمية الاجتماعية تهنئ مؤسسة أمان فلسطين - ماليزيا بمناسبة اليوم الوطني

غزة-الراي

زار وفد من وزارة التنمية الاجتماعية ممثلا في مدير عام التخطيط والتعاون الدولي أ. رياض البيطار ، ومدير عام وحدة الجمعيات أ. اسامة شرف ، ومدير عام الرقابة أ. حسام ابو الخير ، ومدير العلاقات العامة ا. عماد خلف ، وم. عماد قنديل مدير دائرة المشاريع ، مؤسسة أمان فلسطين - ماليزيا ، وذلك لتقديم التهاني بمناسبة اليوم الوطني للإستقلال الماليزي.



وكان في استقبالهم أ. عمر صيام المدير التنفيذي للمؤسسة ، والذي أعرب عن سعادته بهذه الزيارة و اثنى على جهود وزارة التنمية الاجتماعية والتنسيق والتعاون المشترك بينهما في خدمة الشرائح المهمشة والفقيرة في قطاع غزة .



بدوره ،اشاد الوفد الزائر من الوزارة بالدور الماليزي الحقيقي والمشرف في خدمة ابناء قطاع غزة وتقديم المشاريع والبرامج الداعمة للشرائح الفقيرة والمحتاجة ،مطالبا بمزيد من التنسيق والدعم والتعاون المستمر من أجل النهوض بالواقع الإنساني في القطاع .

