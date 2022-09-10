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بلدية البريج تستقبل وكيل وزارة الحكم المحلي لمتابعة سير العمل

10 أيلول / سبتمبر 2022 10:37

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غزة-الرأي
استقبلت بلدية البريج ممثلة برئيسها م. أيمن الدويك وأعضاء المجلس البلدي ورؤساء الأقسام في البلدية وفداً من وزارة الحكم المحلي ممثلاً بوكيلها م. سمير مطير، وم. محمد شلبي مدير عام المحافظات، وم. سالم الصفدي مدير منطقة البريج مدير الأزمات والطوارئ، وأ. تسنيم الزيان العلاقات العامة،


بدوره، افتتح م. الدويك اللقاء مرحباً بالحضور، شاكراً لهم زيارتهم وتعاونهم الدائم مع البلدية، ومن ثم أطلعهم على أبرز الإنجازات والتحديات ومنهجيات العمل.


وخلال اللقاء تم عرض انجازات الأقسام وتحديات العمل في الميدان، كما تم التطرق إلى أبرز القضايا والمشكلات وعمل دراسة لحلها لتحقيق الأهداف المرادة.


من جانبه، أكد م. مطير على دور البلديات ودورهم المجتمعي، وأهمية تنسيق الجهود مع كافة المستويات للوصول إلى خدمة أفضل للمواطن واشراكه في صناعة القرار وتسهيل حياته.
 

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