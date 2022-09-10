الحكم المحلي و بلدية المغازي تبحثان التعاون

غزة-الراي

إستقبل أ. حاتم الغمري رئيس بلدية المغازي وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير، بدأت الزيارة بجولة على أقسام ودوائر البلدية، ورافق سعادة الوكيل الأخ محمد شلبي مدير المحافظات، والأخ محمد صالحة مدير المنطقة، وم. سالم الصفدي مدير دائرة الأزمات والطواريء، والاستاذه تسنيم الزيان مسؤول وحدة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة .



هذا ورحب رئيس البلدية بالضيف الزائر والوفد المرافق له، مؤكداً على عمق العلاقة فيما بين الوزارة والبلدية من أجل تقديم أفضل الخدمات لمواطنينا الكرام وفق معايير عالية من الجودة .



وخلال حديثه قدم رئيس البلدية نبذة عن جهود البلدية بكافة دوائرها واقسامها موضحاً رؤية البلدية للنهوض بالعمل البلدي بالشراكة مع الجهات الرسمية والغير رسمية من خلال التواصل مع المجتمع المحلي للوقوف على إحتياجاته الحقيقية وتلبيتها .



ومن جهته، قدم وكيل الوزارة شكره العميق لرئيس البلدية وللطاقم العامل في البلدية لحسن الإستقبال كما أثنى وكيل الوزارة على جهود البلدية الواضحة وعلى عدة صعد، متمني التوفيق فيما هو قادم .

