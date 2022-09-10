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بلدية دير البلح ومؤسسة أحباء غزة ماليزيا يبحثان التعاون المشترك

10 أيلول / سبتمبر 2022 12:50

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غزة-الراي
أجرى رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو زيارة لمدير مؤسسة أحباء غزة ماليزيا محمد نادر الثوري قمر الزمان في إطار توطيد العلاقات مع المؤسسات وبحث سبل التعاون المشترك.


وعبر رئيس البلدية عن شكره للحكومة الماليزية وشعبها على الوقوف الدائم بجانب القضية الفلسطينية معنوياً ومادياً، مشيداً بجهود مؤسسة أحباء غزة ماليزيا في خدمة دير البلح ومواطنيها، داعياً إلى مزيد من تقديم الدعم لخدمة شعبنا الفلسطيني.


وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون وآلية العمل لتوفير التمويل المناسب للمشاريع الحيوية، حيث تم الاتفاق على إعداد مقترحات مشاريع وتقديمها لدراستها والعمل على تمويلها.


وفي نهاية الزيارة تم تقديم درع شكر والتقدير لمدير المؤسسة لدورها في خدمة المدينة ومواطنيها
 

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