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بلدية دير البلح "توقع عقد تنفيذ مشروع إعادة تأهيل شارع الشيخ داوود

10 أيلول / سبتمبر 2022 01:16

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غزة-الراي
وقعت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة عقد تنفيذ مشروع إعادة تأهيل شارع الشيخ داوود الممول من الاتحاد الأوروبي من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية والبالغة قيمته 109,240 يورو حيث ستقوم بتنفيذه شركة تيترا للصناعات الإنشائية والتجارة العامة.


وقال م.فاخر الكرد مدير دائرة المشاريع أنه سيتم خلال المشروع إزالة الطبقة المهترئة وعمل تمديدات البنية التحتية وتبليطه ببلاط الانترلوك، بالإضافة إلى تأهيل حجر الجبهة القائم، وأضاف: من المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال المشروع خلال 120 يوم.


وبين أن المشروع يستهدف المنطقة الواقعة بين دوار الش.هيد محمود أبو سمرة ومسجد الزاوية حيث يتراوح طول الشارع 500 م.


بدوره، أكد م.حازم الفليت رئيس شعبة تنفيذ المشاريع على أهمية الالتزام بعامل الوقت والعمل على انتهاء كافة أعمال المشروع خلال المدة المحددة ، وأضاف: تم اليوم تسليم موقع العمل للبدء بأعمال المشروع حسب وثائق المشروع.


ونوه أنه سيتم خلال اليومين القادمين إغلاق الشارع من مسجد الزاوية حتى مفترق الشه.يد محمود أبو سمرة داعياً المواطنين لاستخدام الطرق البديلة خلال هذه المدة
وأوضح أن هذا المشروع يعد من المشاريع التي تأتي ضمن احتياجات المواطنين من ناحية وتطوير المدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدم من ناحية أخرى.
 

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