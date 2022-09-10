"هنية": حفل تكريم أبطال الموسم الرياضي 2022 الثلاثاء المقبل

غزة-الرأي

أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن تكريم أبطال الموسم الرياضي لعام 2022 سيشمل أبطال الدوري في الألعاب الجماعية وأبطال ماراثون الحرية والبطولات الرياضية التي نظمتها الاتحادات الرياضية للفئات العمرية وكرة الشواطئ، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في استاد فلسطين بغزة.

وأوضح هنية أن قيمة المكافآت المالية تبلغ ((70.000 شيكل تشمل ما يلي:

- نادي خدمات البريج بطل الدوري العام لكرة السلة.

- نادي الصداقة الرياضي بطل الدوري العام لكرة الطائرة.

- نادي الصداقة بطل بطولة النخبة لكرة القدم.

- نادي اتحاد خانيونس بطل فلسطين (بطولة طوكيو) لكرة القدم للناشئين.

- نادي اتحاد خان يونس بطل دوري الناشئين لكرة القدم مواليد 2006

- أبطال ماراثون الحرية برعاية المركز الثقافي الماليزي.

- أبطال منتخب الطائرة للناشئين

- نادي شباب بيت لاهيا بطل الدرجة الأولى لكرة الطائرة.

- نادي نماء بطل كرة القدم الشاطئية

- نادي نماء بطل كرة الطائرة الشاطئية

- نادي شباب خان يونس بطل الدوري الممتاز لكرة الطاولة.

- نادي نماء بطل دوري الدرجة الثانية تنس الطاولة

- نادي تشامبيونز بطل الدرجة الثالثة تنس الطاولة

- ناشئي غزة أصحاب المركز الثالث في بطولة الصداقة الدولية بالنرويج.

