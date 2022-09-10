الوفد الطبي الأمريكى يختتم زيارته للأوروبي باجراء (11) عملية جراحية

غزة-الراي

عقب استئناف خدمة جراحة القلب وانتقالها لمستشفى غزة الأوروبى بعد توقفها لثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا، يغادر اليوم الوفد الأمريكى لجراحة قلب الأطفال المستشفى بعد اجرائه ل ( 11) عملية تكللت جميعها بالنجاح وذلك على مدار ستة أيام متتالية.



بدوره، اوضح د.عبد الرحيم العزب استشارى ورئيس قسم قلب الأطفال بمستشفى غزة الأوروبى أنه تم الترتيب والتجهيز لاستقبال الوفد السبت الماضى لإجراء أولى عمليات قلب الأطفال داخل المستشفى بعد انقطاع استمر لثلاث سنوات بسبب الجائحة.



واشارالعزب خلال لقاء اعلامى معه ظهر اليوم، أنه تم اختيار الحالات ضمن لجنة طبية مشتركة من أطباء المستشفى ومستشفى الرنتيسى للأطفال ، حيث تم اختيارها بعناية تامة وفق قائمة معدة مسبقا والتى تحتاج إلى تدخل جراحي، وتلائم عمل الوفد.



واعتبر العزب هذه العمليات التى أجريت بمشاركة من د.ساهر أبو غالى استشارى جراحة القلب المفتوح و د.ابراهيم قشطة أخصائي جراحة القلب من العمليات البسيطة الى المتوسطة لكنها تحتاج لمهارة عالية، والتى شملت علاج التشوهات القلبية لحالات مرضية من فئة الأطفال .



وأكد د.العزب أن الحالات التى تم اجراء العمليات لها تتمتع بوضع صحي مستقر وجيد وما زالت تتلقى العلاج والمتابعة الصحية اللازمة داخل أقسام المستشفى.

من جانبه أعرب مدير المستشفى د. يوسف العقاد عن شكره لكل أفراد الوفد الذين جاءوا لتقديم خدمة مميزة لأطفال فلسطين ، مضيفاً : " لقد بذل الوفد الذي يزور المستشفى للمرة الخامسة جهود مميزة على مدار الساعة مع الطاقم المحلي لأجل مساعدة أطفالنا المرضى ".



ووجه شكره لمدير عام المستشفيات د.محمد زقوت على جهوده فى تسهيل مهمة الطاقم المحلى والوفد الأمريكى لإجراء العمليات داخل أسوار مستشفى غزة الأوروبى وإعادة تفعيل الخدمة بعد توقفها لسنوات.



يذكر أن الوفد الأمريكى الذي وصل للمستشفى الأوروبي يوم الجمعة الماضي عن طريق جمعية اغاثة اطفال فلسطين PCRF ، يضم ثلاثة عشر شخصاً تنوعت تخصصاتهم ما بين أطباء قلب أطفال وأطباء عناية مركزة وأطباء تخدير وتمريض عناية وتمريض عمليات، ويقوم بزيارة دورية لقطاع غزة كل أربعة شهور بالتنسيق من جمعية إغاثة أطفال فلسطين، وظروف الجائحة حالات دون وصوله فى الموعد الدورى.



هذا وقد كرمت وزارة الصحة الفريق الطبي الأمريكي المختص بجراحة القلب المفتوح ضمن مؤسسة انقاذ أطفال فلسطين PCRF برئاسة البروفيسور عادل حسين ، وذلك في ختام زيارته الى قطاع غزة والتي امتدت اسبوع كامل.

