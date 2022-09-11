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الإعلام الحكومي يصدر توجيهًا إعلاميًا بذكرى اندحار الاحتلال عن غزة

11 أيلول / سبتمبر 2022 09:39

غزة - الرأي

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد، توجيها إعلاميا لوسائل الإعلام المختلفة في الذكرى الـ 17 لاندحار الاحتلال "الإسرائيلي" عن قطاع غزة التي توافق غدا الإثنين 12 سبتمبر. 

ودعا المكتب، جميع الزملاء الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والنشطاء إلى إحياء هذه الذكرى بما يُعزز مكانة المقاومة في نفوس الناس، ودعوتهم إلى المزيد من الصمود في وجه الاحتلال في كل أرجاء فلسطين، وذلك من خلال التغطيات الصحفية المختلفة وعبر كل فنون العمل الصحفي والإعلامي المكتوب والإلكتروني والإذاعي والمرئي، وكذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبح لها تأثيراً مهماً على الساحة المحلية والإقليمية والدولية في إيصال صوت الحقيقة وإيصال الرواية الفلسطينية الصادقة وذلك وفق ما يلي:

1- التأكيد أن هذا الاندحار لم يكن ليتم لولا صمود شعبنا ومقاومته الباسلة التي أرغمن الاحتلال الإسرائيلي على الاندحار هارباً من غزة يجر ذيول الانكسار والخيبة بعد أن كان شعاره أن نيتساريم كتل أبيب، وبالتالي أن شعبنا ومقاومته بإمكانهم إرغام المحتل على نيل حقوقهم.

2- استحضار مسئولية الاحتلال عن الحصار المفروض على غزة ومحاولته الانتقاص من قيمة هذا الإنجاز الوطني المهم، عبر سياسة الحصار وتضيق الخناق على شعبنا في قطاع غزة، ما يعد جريمة وعقاب جماعي يرتكب بحق أكثر من مليوني نسمة.

3- استحضار شهداء شعبنا الذين كان لهم دور في عمليات المقاومة ضد الاحتلال وفي داخل المستوطنات التي كانت جاثمة على أرضنا واستذكار دورهم المهم في تحقيق هذا الإنجاز الوطني.

4- التذكير بجوانب المعاناة المختلفة التي كان عليها وجود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته في قطاع غزة سواء بالفصل والحواجز أو سرقة المياه والمقدرات أو بث الخوف والقتل ضد أبناء شعبنا.

5- تسليط الضوء على استثمار الأراضي التي اندحر منها المحتل وكيفية الاستفادة منها بطرق وأشكال مختلفة، منها تعزيز البنية التحتية بإقامة مشاريع مهمة مثل محطات المعالجة وتحلية المياه أو المشاريع الإسكانية أو تعزيز المنتج الزراعي المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من المنتجات الزراعية بزراعة أكثر من 25 ألف دونم وغيرها من أشكال الاستفادة من هذه الأراضي.

ودعا المكتب الإعلاميين لأن يكون لهم بصمة واضحة في هذه المناسبة، وكذلك رفع درجة التنسيق الإعلامي فيما بينهم من أجل استثمار هذه المناسبة التاريخية، والمساهمة في رسم صورة مشرقة عن تاريخ شعبنا الكريم وتضحياته العظيمة.

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