رئيس بلدية الزوايدة يتابع أعمال معالجة شبكة المياه بالمحافظة

الوسطى- الرأي

تفقد رئيس بلدية الزوايدة ا.سامي ابو محيسن وعضو المجلس البلدي ا.يحيى ابو مزيد أعمال معالجة الشبكة وغسلها وتعقيمها، نتيجة عطل في الخط الرئيسي المغذي للمحافظة الوسطى عبر المنطقة الحدودية.

وذكر ابو محيسن أن العطل تسبب في وصول مياه عكرة للمواطنين وعلى الفور قامت الطواقم العاملة بإصلاح العطب وإعادة ضخ المياه في الخط الرئيس المغذي للمنطقة.

وأشار إلى أن الطواقم الفنية تقوم حاليا بمعالجة الشبكة وتنظيفها وتعقيمها بشكل مستمر، حرصا على سلامة المواطنين, مبينا أن المياه ستعود لجودتها المعتادة خلال اليوم .