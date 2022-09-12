رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعقد لقاءً مع الوحدات المساندة￼

غزة- الرأي

عقد المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء اجتماعًا مع الوحدات المساندة للمجلس، لمناقشة عدة محاور تستهدف تجويد العمليات الإدارية والفنية والارتقاء بالمنظومة القضائية.

وضم اجتماع الوحدات المساندة كلًّا من المستشار أشرف نصر الله الأمين العام للمجلس والقاضي محمد مراد مساعد الأمين العام، والمهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم والأستاذ محمد كحيل مدير وحدة التخطيط والأستاذ وسام شحادة مدير وحدة الرقابية الداخلية والمهندس هاني المسحال مدير وحدة الحاسوب والمهندس خالد أبو القمبز، والأستاذ محمود الحفني مدير ديوان رئيس المجلس.

وناقش المجتمعون خلال الاجتماع عدة محاور منها الاطلاع على مستجدات البرنامج المحوسب الجديد تمهيدًا لإطلاقه.

وتناول المجتمعون أعمال توحيد النماذج في الملف القضائي لكافة المحاكم من خلال توحيد نماذج محاضر الجلسة والمخاطبات من خلال الإعلان عن مسابقة بذلك الخصوص، وتشكيل فريق خاص لإعداد الخطة الاستراتيجية.

ومن جهته أشاد المستشار المدهون بعمل الوحدات المساندة في المجلس الأعلى للقضاء من خلال تطوير النظام القضائي وتحسين وتجويد العمل وتقديم الخدمات والإجراءات القضائية للوصول لرضا المتقاضين وتعزيز قيم العدالة في المجتمع الفلسطيني.