وزارة العمل توضح أعداد المرشحين للعمل بالداخل المحتل

غزة- الرأي

اظهرت وزارة العمل أعداد المرشحين للعمل في الداخل المحتل، عن كل شهر، منذ فتح باب التسجيل منتصف شهر نوفمبر 2021، وحتى نهاية شهر إبريل 2022.

وأشارت الوزارة إلى أن أعداد المسجلين عبر الرابط للعمل في الداخل المحتل تجاوز 130 ألف مسجل باحثٍ عن العمل ممن انطبقت عليهم الشروط.

ونوهت وزارة العمل أنه تم التسجيل في اليوم الأول لفتح الرابط نحو 20 ألفا، علما أن الوزارة رشحت للشئون المدنية حتى سبتمبر 2022، ما يزيد عن "20671" من المسجلين عن شهر نوفمبر 2021.

وأضافت الوزارة أنها رشحت "955" عن شهر ديسمبر 2021، و "94" عن شهر يناير 2022، و "254" عن شهر فبراير 2022، و "141" ن شهر مارس 2022، و "82" مرشحا عن شهر أبريل 2022، بما مجموعه "22197" مرشحا للشئون المدنية.

وأفادت بأن المسجلين عبر الرابط خلال المرحلة الثانية من التسجيل يوليو 2022، سيتم إضافتهم على البرنامج خلال الفترة المقبلة.

وأكدت وزارة العمل التزامها بالمعايير التي وضعتها منذ استلامها لملف تصاريح العمل في الداخل المحتل، متمنية أن تزيد أعداد الدفع القادمة، بما يساهم في حصول أكبر عددٍ من العمال على تصاريح عمل.

