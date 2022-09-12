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التعليم تُنظّم معرضاً فنياً للرسومات الوطنية في ذكرى الاندحار

12 أيلول / سبتمبر 2022 12:42

التعليم تُنظّم معرضاً فنياً للرسومات الوطنية في ذكرى الاندحار
التعليم تُنظّم معرضاً فنياً للرسومات الوطنية في ذكرى الاندحار

غزة- الرأي


نظّمت وزارة التربية والتعليم العالي معرضاً فنيا للرسومات الوطنية من إنتاج طلبة المدارس تحت عنوان "غزة البداية"، وذلك في الذكرى السنوية الـ17 لاندحار الاحتلال الإسرائيلي عن قطاع غزة.


وشارك في افتتاح المعرض في مقر الوزارة بغزة د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، وم. مازن الخطيب مدير عام الأنشطة الطلابية، وأ. أحمد الشامي مدير الدائرة الثقافية ، وعدد من مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام في الوزارة والمديريات، بالإضافة إلى المعلمين والطلبة المشاركين في المعرض.


وخلال كلمته أكد ثابت أن هذه الفعاليات تأتي في إطار توجهات الوزارة نحو زيادة تعزيز القيم الوطنية والإسلامية في نفوس الطلبة، وتعريفهم بهذا الحدث التاريخي وكيف استطاع شعبنا والمقاومة الباسلة من دحر الاحتلال، مؤكداً أن شعبنا سيواصل المسير حتى تحرير كامل فلسطين.


وتضمن المعرض الذي أشرفت عليه الدائرة الثقافية والفنية بالإدارة العامة للأنشطة الطلابية رسومات من تنفيذ طلبة المدارس والتي تعكس مشاعر وأفكار الطلبة تجاه الاندحار الإسرائيلي من قطاع غزة وحلمهم في التحرير الكامل للوطن  وتحقيق العودة.
وفي نهاية المعرض جرى تكريم كافة المشاركين من الطلبة والمعلمين.

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