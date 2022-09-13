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المحكمة العسكرية تمهل ثلاثة متهمين 10أيام لتسليم أنفسهم

13 أيلول / سبتمبر 2022 10:18

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غزة-الراي

أمهلت المحكمة العسكرية الدائمة- التابعة لهيئة القضاء العسكري المتهم زياد حسن حمدان عنابة، هوية رقم (701122921) سكان خانيونس، والمتهم سامي محمد سليمان أبو شماس، هوية رقم (401218227) سكان دير البلح، والمتهم عاطف محمود أحمد عليان، هوية رقم (905100194) سكان رفح، عشرة أيام من تاريخ يوم امس الإثنين الموافق 12/09/2022م لتسليم أنفسهم للقضاء العسكري.

وشددت المحكمة أنه في حال عدم تسليم أنفسهم للعدالة، يعتبروا فارين من وجه العدالة وسيتم محاكمتهم غيابياً.

وقالت إنه على كل من يعلم بمحل وجودهم أن يبلغ عنهم، معتبرةً من لا يبلغ عنهم متستراً على مجرمين فارّين من وجه العدالة

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