هنية" يرحب بفكرة زيارة منتخب ايرلندا لكرة القدم - البتر إلى غزة

غزة- الرأي

رحب عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، باقتراح سايمون بيكر الأمين العام للاتحاد العالمي لكرة القدم للمبتورين (WAFF) بترتيب زيارة منتخب ايرلندا إلى غزة لخوض مباراة مع منتخب فلسطين، ووعد هنية بتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ الفكرة واستضافة وتنظيم الزيارة.

وكان هنية استقبل صباح اليوم الأربعاء وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي ضم أيضا باتريك مدير الدمج المجتمعي ود.أحمد موسى مدير برنامج التأهيل الجسدي وفؤاد أبو غليون رئيس جمعية فلسطين لكرة القدم - البتر ونعمان أبو شملة أمين عام الجمعية، وجابر عياش مستشار المجلس الأعلى.

وتضمن اللقاء مناقشة أوضاع لعبة كرة القدم - البتر وسبل تطويرها، حيث شكر سايمون جهود المجلس الأعلى وعبد السلام هنية في توفير الدعم ومساندة اللعبة والمنتخب، وعبر عن أمله في تحقيق مستويات أفضل لفلسطين في المشاركات الخارجية.

وفي نهاية اللقاء قام عبد السلام هنية بتقديم هدايا تذكارية للوفد الضيف تقديرا لدورهم في دعم ذوي الإعاقة في فلسطين وتنفيذ برامج لتطوير كرة القدم للمبتورين.