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بمناسبة يوم المبرمج العالمي

مدرسة أحمد شوقي تنظم لقاءً للتعريف بأهمية البرمجة

15 أيلول / سبتمبر 2022 10:09

مدرسة أحمد شوقي تنظم لقاءً للتعريف بأهمية البرمجة وعلاقتها بسوق العمل
مدرسة أحمد شوقي تنظم لقاءً للتعريف بأهمية البرمجة وعلاقتها بسوق العمل

نظمت مدرسة أحمد شوقي الثانوية للبنات في مديرية التربية والتعليم غرب غزة لقاءً مفتوحاً ضم الطالبات الموهوبات في مجال التكنولوجيا والبرمجيات ومشرف التكنولوجيا أ. أيمن العكلوك ، والمحاضر بالجامعة الإسلامية م. رمزي عابد وذلك ضمن فعاليات المدرسة بمناسبة يوم المبرمج العالمي.


بدورها رحبت مديرة المدرسة د.سحر حرب بالضيوف المشاركين في اللقاء مشددةً على أهمية اللقاء باعتباره بوابة يتعرف من خلاله الطالبات على أهمية البرمجة وعلاقتها بسوق العمل .


ودعت حرب الطالبات المشاركات في اللقاء إلى الاستفادة من خبرة  أ. أيمن العكلوك م. رمزي عابد باعتبارهما مرجعاً مهماً في مجال البرمجيات .


وتحدث ضيفاً اللقاء عن الآفاق التي تفتحها البرمجيات أمام المشتغلين فيها ، وأكدا على أن المبرمج هو حجر الزاوية في بناء معظم المواقع التسويقية .


وفي نهاية اللقاء كرمت إدارة المدرسة الأستاذ أيمن العكلوك ، والمهندس رمزي عابد ، ومعلمات التكنولوجيا إيمان العامري، وأماني المصري ، وإيمان المصري ، والطالبات المبدعات في مجال التكنولوجيا.

مدرسة أحمد شوقي تنظم لقاءً للتعريف بأهمية البرمجة وعلاقتها بسوق العمل 307031550_3033919696899533_1287641706435868109_n 307071388_3033919593566210_7781317491544851594_n
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