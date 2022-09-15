مدرسة أحمد شوقي تنظم لقاءً للتعريف بأهمية البرمجة

نظمت مدرسة أحمد شوقي الثانوية للبنات في مديرية التربية والتعليم غرب غزة لقاءً مفتوحاً ضم الطالبات الموهوبات في مجال التكنولوجيا والبرمجيات ومشرف التكنولوجيا أ. أيمن العكلوك ، والمحاضر بالجامعة الإسلامية م. رمزي عابد وذلك ضمن فعاليات المدرسة بمناسبة يوم المبرمج العالمي.



بدورها رحبت مديرة المدرسة د.سحر حرب بالضيوف المشاركين في اللقاء مشددةً على أهمية اللقاء باعتباره بوابة يتعرف من خلاله الطالبات على أهمية البرمجة وعلاقتها بسوق العمل .



ودعت حرب الطالبات المشاركات في اللقاء إلى الاستفادة من خبرة أ. أيمن العكلوك م. رمزي عابد باعتبارهما مرجعاً مهماً في مجال البرمجيات .



وتحدث ضيفاً اللقاء عن الآفاق التي تفتحها البرمجيات أمام المشتغلين فيها ، وأكدا على أن المبرمج هو حجر الزاوية في بناء معظم المواقع التسويقية .



وفي نهاية اللقاء كرمت إدارة المدرسة الأستاذ أيمن العكلوك ، والمهندس رمزي عابد ، ومعلمات التكنولوجيا إيمان العامري، وأماني المصري ، وإيمان المصري ، والطالبات المبدعات في مجال التكنولوجيا.