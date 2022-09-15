الحتة يشيد بجهود المبرمجين في ملف التحول الرقمي الحكومي

غزة- الرأي

أشاد وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة بجهود المبرمجين في دائرة الحاسوب والمعلومات بوحدة تطوير الأداء المؤسسي بوزارة العدل بمناسبة يوم المبرمج العالمي، ودورهم في حلول الوزارة بالمراكز الأولى في ملف التحول الرقمي الحكومي.



وثمّن الحتة خلال حفل تكريم المبرمجين في وزارة العدل بكافة البرامج الإلكترونية التي تم إنشاؤها من قبل فريق مبرمجي الوزارة، مشيراً إلى أنه مصدر فخر للوزارة وتم الإشادة بمسيرة التطور والقفزات النوعية التي حققها هذا الفريق من قبل كافة الجهات ذات العلاقة.



كما أشاد الحتة بكافة جهود كوادر الوزارة على مختلف تخصصاتها، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في عملية التطوير والتحديث والانتقال من مرحلة لمرحلة وصولاً لمرحلة الإبداع والتميز كل في مجاله وتخصصه.



من جانبه أشار مدير عام وحدة تطوير الأداء المؤسسي بالوزارة محمد الشنطي لمهارة وكفاءة الطاقم في دائرة الحاسوب بما يشمل المبرمجين والمهندسين وفنيي الصيانة والشبكات، ومشيراً إلى أهمية مساهمتهم في التحول الرقمي الحكومي، مشيراً إلى أنهم لم يتوانوا لحظة عن أداء مهامهم بتميز واقتدار.



بدوره أثنى مدير دائرة الحاسوب م. محمد طلعت مشتهى على جهود الطاقم بشكل عام منوهاً لدقة البرامج الإلكترونية التي قدمها فريق المبرمجين والذي يشمل المبرمجات أ. إيمان الشرفا، أ. مي صيام وأ. سمر سالم، ومنوهاً إلى سرعة التجاوب والإتقان في العمل مما ساهم في تصدر الوزارة لمراتب متقدمة في ملف التحول الرقمي.