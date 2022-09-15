مدير عام السجل العدلي يتحدث عن شهادة عدم المحكومية والتصديقات

غزة- الرأي

تواصل وزارة العدل بالتعاون مع اذاعة الرأي الحكومية تقديم حلقات برنامجها الإذاعي "إعرف حقك" والذي يهدف لنشر الوعي بالقضايا القانونية بالمجتمع الفلسطيني.

وتناولت الحلقة الحادية عشر شهادة عدم المحكومية الصادرة عن دائرة السجل العدلي والمعاملات العدلية، وماهية السجل العدلي والأحكام التي تدون فيه وأهم المعاملات التي تتعلق بالجمهور، باستضافة مدير عام السجل العدلي والمعاملات العدلية في وزارة العدل أ. حسن مرتجى.

وتحدث أ. مرتجى عن الشهادات التي تصدر عن دائرة السجل العدلي، محتوياتها ونطاقها الجغرافي ثم عن مدة صلاحيتها وكذلك شروط استخراجها ثم عن أماكن تقديم الخدمة، وعن آلية تغيير بيانات السجل بشكل عام لاسيما رد الاعتبار القانوني والأحداث.



كما تناول مدير عام السجل العدلي بحديثه أهم التطويرات التي أنجزتها الوزارة على السجل العدلي، إمكانية استخراج الشهادة فورياً، وكذلك إدخال أحكام الجهات القضائية في وقت قياسي، وتوفير نسخة إنجليزية من شهادة عدم المحكومية للتسهيل على المتقدمين للمنح وغيرها.



وتناول في المحور الثاني من اللقاء نشأة دائرة التصديقات والتوثيق والمعاملات التي تحتاج تصديق وزارة العدل، رسومها وإجراءات إرسال مستند مترجم إلى خارج البلاد، مثل وكالة أو عقد الزواج يصدق من ديوان القضاء الشرعي ثم يترجمه مترجم معتمد ثم يصدق الترجمة من العدل والخارجية.



وتطرق مرتجى لتساؤلات تهم الجمهور ومنها كيفية استخراج صورة طبق الأصل عن وكالة مصدقة أو غير مصدقة من وزارة العدل، رسومها ومن يمكنه طلب صورة طبق الأصل وعما يحتويه أرشيف دائرة التصديقات (حوالي 60000 مستند)، وكيف يتم استخراج صورة طبق الأصل بسرعة شبه فورية.



وتعتمد وزارة العدل في خطتها على نشر التوعية القانونية لكافة أفراد المجتمع الفلسطيني، من خلال سلسة من الأنشطة والبرامج المختلفة والتي منها برنامج "إعرف حقك".



وللتعريف ببرنامج "إعرف حقك"، فهو برنامج إذاعي تطلقه وزارة العدل هدفه نشر الوعي القانوني والثقافة الحقوقية للجمهور الفلسطيني، ويبث البرنامج كل يوم أربعاء من كل أسبوع عبر أثير إذاعة الرأي FM98، ويتناول كافة تخصصات وزارة العدل بالإضافة للتعريف بمصطلحات قانونية يجدر بالمواطنين الإلمام بها.