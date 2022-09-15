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أوقاف غزة تُكرم نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل من حفظة القرآن الكريم

15 أيلول / سبتمبر 2022 11:20

أوقاف غزة تُكرم نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل من حفظة القرآن الكريم
أوقاف غزة تُكرم نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل من حفظة القرآن الكريم

غزةالرأي

كرمت مديرية أوقاف غزة بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي والمعنوي، نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل من حفظة القرآن الكريم وأجزاء منه، والمشاركين في الدورات التعليمية الدعوية، وذلك خلال حفل نظمته في سجن الكتيبة بالمحافظة.


وحضر الحفل مدير أوقاف غزة م. محمد أبو سعدة، ومدير محافظة غزة د. محمد رجب ومدير الإرشاد بمراكز التأهيل والإصلاح المقدم صلاح الأعرج ورئيس قسم القرآن الكريم أ. محمد الصفدي.


بدوره أكد أبو سعدة أن الأوقاف تولي ملف القرآن الكريم اهتماماً كبيراً، من خلال تعزيز الأنشطة والفعاليات والمسابقات القرآنية، التي تستهدف النزلاء بهدف غرس القرآن الكريم بقلوبهم حتى يرفع الله درجاتهم في الدنيا والأخرة, مشيداً بجهود الحافظين لكتاب الله داخل السجون المبذولة في إتمام عملية الحفظ والمتابعة.

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