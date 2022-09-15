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في إطار برنامجها شركاء من أجل العدالة..

النيابة العامة تعزز تعاونها مع ديوان الرقابة المالية

15 أيلول / سبتمبر 2022 11:25

النيابة العامة تعزز تعاونها مع ديوان الرقابة المالية
النيابة العامة تعزز تعاونها مع ديوان الرقابة المالية

غزة- الرأي

التقى  وفد من النيابة العامة بنائب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أ. يوسف أبو سلمية، ومساعد قانوني ديوان الرقابة المالية والإدارية أ. بشير جاد الله، لبحث سبل التعاون المشترك.

وترأس وفد النيابة العامة  رئيس المكتب الفني المستشار صلاح الدريوي، وبرفقة وكيل نيابة ديوان النائب العام أ. إبراهيم كلش، ووكيل نيابة الإدارة العامة للتفتيش القضائي أ. علاء مهاني، ووكيل نيابة المؤسسات أ. عبد الحكيم بلح، ومدير وحدة الرقابة الداخلية في النيابة العامة أ. نداء الغفاري، والمساعد قانوني أ. هشام الجدبة، لديوان الرقابة المالية والإدارية.

و توجه المستشار الدريوي، بجزيل الشكر لديوان الرقابة على حسن الاستقبال، وأعرب عن تقدير سعادة المستشار النائب العام، وتقدم بشرح مفصل حول برنامج المرحلة (شركاء من أجل العدالة) وأهدافه ومبادرة النيابة العامة في زيارة المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وأن الهدف من الزيارة هو معالجة الإشكاليات التي تعترض العمل، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتعزيز العلاقة والتواصل بين النيابة العامة وشركاء العدالة.

من جانبه استعرض أبو سلمية، دور ديوان الرقابة المالية والإدارية ونطاق عمله في الرقابة على المؤسسات، ومنها السلطة القضائية فيما يتعلق بالجانب الإداري والمالي فقط دونما تدخل في الجانب الفني، وقد أكد على أهمية تطوير وحدة الرقابة الداخلية وعلى أهمية عملها في الدائرة الحكومية، وأن هناك خطة متكاملة لديوان الرقابة، مثنياً على مبادرة النيابة العامة من الناحية العملية للوصول إلى حل الإشكاليات التي تواجه المؤسسات الحكومية.

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