"المدهون "يستقبل وفدًا من حاضنة يوكاس القانونية للكلية الجامعية

غزة- الرأي

استقبل المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وفدًا من حاضنة يوكاس القانونية التابعة للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، بحضور الدكتور نضال جرادة، والأستاذ محمد الجاوي.

من جهته رحب المستشار المدهون بوفد الحاضنة القانونية، مؤكدًا على العلاقة التكاملية بين مؤسسات المنظومة العدلية ومن ضمنها الكليات القانونية في الجامعات التي تخرج الطاقات الفاعلة والتي تخدم أهداف وسياسات التي تحرص على تطوير الكوادر القانونية.

وأشاد المدهون بالدور الفعال والنوعي الذي تقوم عليه حاضنة يوكاس القانونية في تقديم الدورات التدريبية والمساهمة في نقل الخبرات القانونية، مؤكدًا على استعداد المجلس الأعلى للقضاء للمساهمة في التعاون المشترك في إطار الارتقاء بالطاقات القانونية.

من جانبه استعرض المحامي د. نضال جرادة البرنامج التدريبي الذي أطلقته حاضنة يوكاس القانونية على مستوى الشرق الأوسط والتي هدفها التدريب القانوني الخاص بالمحامين وممارسة أعمالهم في المحاكم لتكوين قدراتهم لتصبح ذات كفاءة عالية.