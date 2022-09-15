وزارة العمل وأحباء ماليزيا تختتمان مشروع توزيع الحقيبة المهنية

غزة- الرأي



اختتمت وزارة العمل ممثلة بالإدارة العامة للتدريب المهني، صباح اليوم الخميس 15/9/2022، مشروع دعم فرص التشغيل الذاتي لخريجي مراكز التدريب المهني "توزيع الحقيبة المهنية".

وأوضح مدير عام التدريب المهني أ. عبد الله كلاب، أن المشروع استهدف خريجي تخصصات مختلفة من مراكز التدريب المهني، وبتمويل كريم من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.

وأشار إلى أن كلاب إلى أنه استفاد من المشروع 89 خريجا، موزعين على 8 تخصصات مهنية "الخياطة، التجميل، السباكة، الحدادة، الدهان، الكهرباء العامة، البلاط، التبريد والتكييف".

وأفاد مدير عام التدريب المهني أن الهدف من المشروع توفير المعدات اللازمة للخريجين، من أجل بدء مشاريعهم الخاصة، وفتح مجال العمل الذاتي أمامهم.

وأكد كلاب على استراتيجية وزارة العمل نحو تعزيز التشغيل الذاتي، والعمل من أجل توفير فرص عمل لائقة لخريجي مراكز التدريب المهني