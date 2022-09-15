المواصلات تُصدر تقرير إنجازاتها عن شهر أغسطس 2022

غزة- الرأي

أظهرت وزارة النقل والمواصلات من خلال تقريرها الشهري أهم الانجازات التي تم تحقيقها خلال شهر أغسطس 2022، حيث سجل ارتفاع ملحوظ في عدد المعاملات التي بلغت (26961) معاملة وتحسين في الخدمات المقدمة للجمهور.



وأشار التقرير الى أهم الإنجازات التي تهدف في مجملها لرفع نسب الترخيص وتسوية الوضع القانوني لقطاع النقل والمواصلات، فيما تطرق التقرير الى إحصائيات هامة على المستوى المحلي حيث ارتفعت نسبة المركبات المرخصة إلى 64.06% فيما بلغت نسبة رخص القيادة السارية 54.82%، وبلغت نسبة ترخيص وسائط الابحار 44.66%



وعلى صعيد مدارس تعليم القيادة تم إجراء 2943 فحص نظري بنسبة نجاح 67% بينما تم إجراء 2590 فحص عملي بنسبة نجاح 38.3%

وتحدث التقرير عن المهن التخصصية حيث تم إصدار رخصة معرض سيارات عدد 2، وإصدار رخصة محل قطع غيار.



وبالنسبة للطرق والمشاريع تم تدقيق واعتماد مخططات هندسية لمحطات وقود فئة ج عدد 5، محطة وقود فئة ب، ومنشآت ومصانع عدد 3.



وآخر ما تحدث عنه التقرير هو المعابر والاستيراد حيث تم استيراد عدد 305 مركبة تنوعت بين (مركبات خصوصية وتجارية وباصات عمومية ومعدات هندسية)، وإدخال شاحنات قطع غيار جديدة ومستخدمة وزيوت معدنية واطارات مركبات عدد 100 شاحنة.