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التعليم: الكويت تعاقدت مع 500 معلم ومعلمة من قطاع غزة

15 أيلول / سبتمبر 2022 01:23

غزة- الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة أن دولة الكويت الشقيق تعاقدت مع 500 معلم ومعلمة من خريجي التربية بقطاع غزة للعمل في المدارس الكويتية، حيث بدأ هؤلاء المعلمين إجراءات السفر للكويت.

وأوضح مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة التعليم رائد صالحية: أنه جرى خلال الأسبوع الحالي عقد امتحان قدرات للخريجين الذين تقدموا عبر بوابة التوظيف الكويتية وهم من خريجي كليات التربية بقطاع غزة في عدة تخصصات، ثم جرى تنفيذ مقابلات واختيار 500 معلم وذلك بحضور وفد كويتي متخصص.

ولفت صالحية إلى أنه تم عقد الامتحان والمقابلات بعد إتاحة الفرصة الكافية للخريجين للتسجيل في هذه الوظائف، لافتاً إلى أن وزارة التعليم حريصة كل الحرص على توفير أي فرص وظيفية لخريجي التربية ومعلمي قطاع غزة للعمل في الدول العربية والإسلامية وتبادل الخبرات، مؤكداً أن الوزارة تقدم كل الشكر والتقدير لدولة الكويت أميراً وحكومةً وشعباً.

وبين مدير عام الشؤون الإدارية أن الوفد الكويتي أشاد بمعلمي وخريجي التعليم من قطاع غزة وقدراتهم العلمية والعملية، كما أشاد بالإجراءات المهنية التي اتبعتها الوزارة وساهمت في إنجاح اختيار المعلمين للعمل في الكويت بالصورة المناسبة.

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