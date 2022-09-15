وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: إرهاب المستوطنين يُجبر الطلبة التغيب عن الدراسة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خانيونس تنفذ مشاريع وأعمال في صيانة وتحسين البنية التحتية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم بغزة: الكويت تعاقدت مع 500 معلم من قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تُصدر تقرير إنجازاتها عن شهر أغسطس 2022 وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: الكويت تعاقدت مع 500 معلم من قطاع غزة للعمل بمدارسها وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي يستقبل وفداً من مؤسسة جايكا اليابانية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل وأحباء ماليزيا تختتمان مشروع توزيع الحقيبة المهنية وكالة الرأي الفلسطينية "مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ حملة "جرحنا واحد" وكالة الرأي الفلسطينية حماس تعلن رسمياً استئناف العلاقات مع سوريا وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث العامة" تُخطر 13 منشأة مخالفة
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم شرق خانيونس تنفذ مشاريع وأعمال في صيانة وتحسين البنية التحتية

15 أيلول / سبتمبر 2022 01:27

خانيونس- الرأي

قالت مديرية تعليم شرق خانيونس إنها تنفذ العديد من المشروعات والأعمال لصيانة وتحسين البنية التحتية والمرافق الخاصة بالمدارس.

وقال مدير التربية والتعليم أ. سعيد قديح: المديرية وضعت خطة لمتابعة المرافق المدرسية مثل الملاعب والساحات والسبورات وبوابات المدارس ودورات المياه وغيرها، مضيفاً أن الخطة تشمل تشخيص المرافق والعمل الفوري على صيانة أي إشكالية.

وأوضح أنه جرت أعمال وصيانة لبعض المدارس مثل بني سهيلا الأساسية، وعبسان الأساسية، وأم سلمة.

وبين قديح أن البنية التحتية في المدرسة، من العوامل الأساسية في خلق جو الهدوء والاستقرار عند الطلبة والمعلمين أثناء العملية التعليمية.

وأوضح أن هذا النهج في الاهتمام بالمرافق المدرسية وتحسين وتجويد البيئة المدرسية يأتي ضمن جهود الوزارة في كافة المدارس وذلك بالرغم من الظروف الصعبة مثل آثار العدوان الصهيوني والحصار الغاشم الذي يمنع إدخال مواد البناء بالكميات اللازمة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ حملة "جرحنا واحد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟