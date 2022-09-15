تعليم شرق خانيونس تنفذ مشاريع وأعمال في صيانة وتحسين البنية التحتية

خانيونس- الرأي

قالت مديرية تعليم شرق خانيونس إنها تنفذ العديد من المشروعات والأعمال لصيانة وتحسين البنية التحتية والمرافق الخاصة بالمدارس.

وقال مدير التربية والتعليم أ. سعيد قديح: المديرية وضعت خطة لمتابعة المرافق المدرسية مثل الملاعب والساحات والسبورات وبوابات المدارس ودورات المياه وغيرها، مضيفاً أن الخطة تشمل تشخيص المرافق والعمل الفوري على صيانة أي إشكالية.

وأوضح أنه جرت أعمال وصيانة لبعض المدارس مثل بني سهيلا الأساسية، وعبسان الأساسية، وأم سلمة.

وبين قديح أن البنية التحتية في المدرسة، من العوامل الأساسية في خلق جو الهدوء والاستقرار عند الطلبة والمعلمين أثناء العملية التعليمية.

وأوضح أن هذا النهج في الاهتمام بالمرافق المدرسية وتحسين وتجويد البيئة المدرسية يأتي ضمن جهود الوزارة في كافة المدارس وذلك بالرغم من الظروف الصعبة مثل آثار العدوان الصهيوني والحصار الغاشم الذي يمنع إدخال مواد البناء بالكميات اللازمة.