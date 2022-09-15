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دعت لتوفير وسيلة مواصلات وحماية دولية

التعليم: إرهاب المستوطنين يُجبر الطلبة التغيب عن الدراسة

15 أيلول / سبتمبر 2022 01:31

غزة- الرأي

استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة بشدة إرهاب المستوطنين الإسرائيليين بحق أطفال وتلاميذ المدارس وخاصة أطفال مدارس التواني وطوبة جنوب الخليل ومنع حقهم من التعليم.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي أن أكثر من 20 طفلاً فلسطينياً تغيبوا عن الدراسة اليوم، لأن الطريق الوحيد القريب الواصل من قريتهم "الطوبة" إلى المدرسة تمر من وسط مستوطنة "معون" الاحتلالية، وكان في الأيام السابقة يتم مرافقتهم من قبل جيش الاحتلال، لكن الجيش قرر التوقف عن مرافقتهم، وبالتالي فالطلاب تغيبوا عن الدراسة خوفاً من إرهاب المستوطنين.

وبينت الوزارة أن جيش الاحتلال أبلغ المدرسة أنه يرفض أن يقوم أحد بمرافقة الأطفال سواء من الأهالي أو الطواقم التدريسية.

وأكدت وزارة التعليم أن الأطفال تعرضوا في السابق لهجمات شرسة من المستوطنين مثل الضرب والاحتجاز وإلقاء الحجارة والتخويف والتعنيف والإهانة.

وشددت وزارة التعليم في غزة على أن تغيب الطلبة عن الدراسة ومنعهم من حقهم في التعليم يعكس مدى عنصرية دولة الاحتلال الصهيوني التي تهدف إلى تنفيذ سياسة تجهيل الطلبة الفلسطينيين.

ووجهت وزارة التعليم الدعوة إلى دول العالم والمؤسسات الحقوقية للتدخل العاجل وسرعة عودة الطلبة لمقاعد الدراسة، وضرورة توفير وسيلة نقل آمنة للأطفال من بيوتهم إلى المدرسة مع وجود حماية دولية لهم، كما دعت لتوفير الحماية الدولية لجميع الأطفال من هجمات الاحتلال والمستوطنين.

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