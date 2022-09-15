الأوقاف والتعليم يبحثان تعزيز القيم والسلوكيات الحسنة

بحث وفد من الادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية مع وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي بوزارة التربية والتعليم العالي سبل التعاون المشترك وآليات تنفيذ البرامج التي تساهم في غرس وتعزيز القيم والسلوكيات الحسنة في المجتمع

وضم وفد الأوقاف كل من انور أبو شاويش مدير عام العلاقات العامة والإعلام، وأ. رامي الطويل مدير العلاقات العامة وأ. إكرامي المدلل مدير دائرة الإعلام، وأ. أيمن عواد رئيس قسم العلاقات العامة، وكان في استقبال الوفد أ. أحمد عايش النجار مدير عام وحدة العلاقات العامة والإعلام وأ. علاء فيصل رئيس قسم العلاقات العامة.

واستعرض أبو شاويش خلال اللقاء الخطة التشغيلية للعام القادم التي وضعتها إدارته، مبيناً أهمية التشبيك والتواصل مع وحدات العلاقات العامة في الوزارات المختلفة, ودور وزارة الأوقاف في خدمة الجمهور وخصوصاً الطلبة، مضيفاً بأن هناك توجه لدى وزارة الاوقاف لعقد يوم دراسي حول الأولويات التي تحتاجها الوزارات وكيفية تقديم الخدمة المثلى للجمهور.

بدوره رحب النجار بوفد الأوقاف، متحدثاً حول مستوى التعاون الكبير القائم بين الوزارتين، والبرامج التربوية التي تقوم بها الوزارة، خاصة برنامج غرس وتعزيز القيم الذي يركز على تعزيز وترسيخ القيم والسلوكيات الحسنة وتهذيب وتزكية نفوس الطلبة، وصولاً إلى خلق المواطن الصالح المعتز بدينه ووطنه والعارف بحقوقه وواجباته.

وخلال اللقاء دار نقاش معمق حول كيفية تعزيز التعاون المشترك، وخلق آفاق جديدة للتنسيق والتطوير.

وفي نهاية اللقاء قدم وفد الأوقاف هدية تذكارية تقديراً لجهود وزارة التربية والتعليم العالي في خدمة الطلبة، والدور التعليمي والتربوي الذي تضطلع به.