وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 5 شبان من الخليل بينهم 3 أطفال وكالة الرأي الفلسطينية جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد عدي صلاح غرب جنين وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف والتعليم يبحثان تعزيز القيم والسلوكيات الحسنة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تنفذ حملة دعوية بعنوان "وزدناهم هدي" بمدارس المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم شرق غزة يُطلق مشروع توزيع معينات سمعية وبصرية لطلبة المدارس وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: إرهاب المستوطنين يُجبر الطلبة التغيب عن الدراسة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خانيونس تنفذ مشاريع وأعمال في صيانة وتحسين البنية التحتية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: الكويت تعاقدت مع 500 معلمًا ومعلمة من قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تُصدر تقرير إنجازاتها عن شهر أغسطس 2022 وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: الكويت تعاقدت مع 500 معلم من قطاع غزة للعمل بمدارسها
أخبار » الأخبار الحكومية

للموسم الحالي

"الزراعة" تعلن مواعيد قطف الزيتون وتشغيل المعاصر

15 أيلول / سبتمبر 2022 07:24

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الزراعة افي غزة، اليوم الخميس، عن موعد بدء قطف الزيتون وتشغيل المعاصر للموسم الزراعي 2022-2023.

وقالت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه، إنه بموجب قرار أصدره وكيلها، فإن موسم الزيتون لهذا العام سيبدأ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 13-10-2022م في جميع محفظات قطاع غزة حرصا على أفضل كمية ممكنة من الزيت.

وأضافت الوزارة، أنه يفضل تأخير قطف الصنف نبالي وصنف k18 إلى بداية شهر نوفمبر (11) وذلك للحصول على أفضل كمية زيت.

وذكرت أنه لا مانع من قطف الزيتون لغرض التخليل بدءاً من تاريخ 15-9-2022م.

وأشارت إلى بدء تشغيل المعاصر في محافظات قطاع غزة من تاريخ 10-10-2022 وبعد إتمام الشروط الفنية اللازمة.

ولفتت الوزارة، إلى أنه يتم متابعة تشغيل المعاصر بإشراف اللجنة العليا المكلفة من مجلس الوزارة واللجان الفرعية التابعة للوزارة بالمحافظات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ حملة "جرحنا واحد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟