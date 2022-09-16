وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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16 أيلول / سبتمبر 2022 07:20
غزة-الرأي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة 16.سبتمبر 2022 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :
"مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ حملة "جرحنا واحد"
07:29أسعار العملات الرئيسية مقابل الشيكل الجمعة 16 سبتمبر
07:22" الطقس" إرتفاع طفيف على درجات الحرارة
07:20أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة
07:16واتس آب يختبر قدرة التطبيق على إنشاء استطلاعات الرأى
07:144 خطوات بسيطة لإزالة فلاتر TikTok من مقاطع الفيديو
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