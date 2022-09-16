وكالة الرأي الفلسطينية واتس آب يختبر قدرة التطبيق على إنشاء استطلاعات الرأى وكالة الرأي الفلسطينية 4 خطوات بسيطة لإزالة فلاتر TikTok من مقاطع الفيديو وكالة الرأي الفلسطينية إتاحة سناب شات على الويب لجميع مستخدمي تطبيق المراسلة فى العالم وكالة الرأي الفلسطينية نصائح للتعامل مع التبول اللا إرادى لطفلك وكالة الرأي الفلسطينية هل من الآمن تناول البطاطس المصابة بالبقع الخضراء؟ وكالة الرأي الفلسطينية 5 زيوت تجدد نشاطك وتغذى بشرتك وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد الدير يتخطى الرباط بدوري جوال لكرة اليد وكالة الرأي الفلسطينية روما يكتسح هلسنكي بثلاثية نظيفة فى الدوري الأوروبي وكالة الرأي الفلسطينية الكشف عن أسماء الجهاز الفني الجديد لنادي نماء الرياضي وكالة الرأي الفلسطينية هنية: زيارة روسيا سياسية بامتياز وأطراف حاولت ثنينا عنها
أخبار » الأخبار الحكومية

أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة

16 أيلول / سبتمبر 2022 07:20

11222
11222

غزة-الرأي

جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة 16.سبتمبر 2022 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :

111 11222
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ حملة "جرحنا واحد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟