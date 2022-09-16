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الشرطة المجتمعية تنهي خلافات مالية بقيمة 90 ألف دولار

16 أيلول / سبتمبر 2022 08:10

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غزة-الرأي
أنهت الشرطة المجتمعية في محافظات قطاع غزة "3" خلافات مالية بقيمة "90" ألف دولار أمريكي، وذلك على خلفية معاملات بيع وشراء تجارية، وديون شرعية بين عدد من المواطنين.


وذكرت الشرطة المجتمعية - قسم مركز الشرقية في محافظة خانيونس أنها أنهت خلافاً مالياً بقيمة "81" ألف دولار أمريكي، وذلك على خلفية معاملات تجارية بين اثنين من المواطنين نتج عنه خلاف مالي.


ولفتت، إلى أنه تم جمع أطراف الخلاف والاستماع لأقوالهم و طرح العديد من الحلول، وصولاً إلى تسوية الخلاف والتنازل عن الشكوى حسب الأصول.


من جانبها، أنهت الشرطة المجتمعية بمحافظة رفح خلافًا ماليًا بقيمةِ 5 آلاف و100 دولار على إثر شكوى محالة من النيابة العامة حول خلاف بين "مواطنين اثنين" على معاملات تجرية تتعلق بشراء مواد تنظيف، مشيرةً إلى أنه تم جمع طرفي الخلاف والاتفاق بينهما على دفع المبلغ بالتقسيط وإنهاء ملف القضية.


بدورها، أنهت الشرطة المجتمعية في المحافظة الوسطى خلافاً مالياً بقيمة "13" ألف و"500" شيكل بين اثنين من المواطنين، بعد تنصل المشكو ضده من دفع المبلغ، على إثر تجارة دواجن بينهما، لافتةً إلى أنه جمع طرفي الخلاف والاتفاق على دفع جزء من المبلغ ، وتقسيط المتبقي بأقساط ملزمة وإنهاء ملف الشكوى.
 

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