الحكم المحلي تعقد اجتماعها تمهيداً لتشكيل مجالس شبابية

غزة-الراي

عقدت وحدة البرامج الشبابية والمشاركة المجتمعية بوزارة الحكم المحلي أمس في مقر الوزارة اجتماعها الأول مع كافة رؤساء ملف الشباب في بلديات محافظات القطاع لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الحكم المحلي مع الهيئة العامة للشباب والثقافة.



من جانبه ،أوضح م. ياسر حسونة مدير الوحدة أثناء الإجتماع أنه يأتي ضمن استراتيجية الوزارة نحو المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع المحلي ومن ضمنها شريحة الشباب التي تعد شريحة مهمة من شرائح المجتمع الفلسطيني.



كما تباحث المجتمعون في آلية تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة مع الهيئة العامة للشباب والثقافة مؤخراً وآليات تفعيلها ومن ضمن بنود الوزارة تشكيل المجالس الشبابية المحلية.



وأضاف م.حسونة أننا جلسنا عدة لقاءات مع الهيئة العامة للشباب والثقافة واتحاد المراكز الشبابية وغيرها من الهيئات التمثيلية للشباب الفلسطيني من أجل اعداد وصياغة مسودة نظام لتشكيل المجالس الشبابية المحلية والتي تأتي مشاركة لفئات الشباب في صنع القرار.



واستأنف م.حسونة أن الأهداف من تشكيل تلك المجالس يكمن في مساندة المجالس المحلية واقتراح المبادرات والمشاريع التي تصب في تنمية الهيئة المحلية اضافة إلى تقديم التوصيات للأزمات والمخاطر والمعوقات التي تواجه البلدية.



بدورهم رحب ممثلي البلديات بهذا الإجتماع وأهميته في سبيل إيجاد جسم قانوني للشباب في كل بلدية، مضيفين أن هذا العمل سيحقق المشاركة المجتمعية للشباب في صنع القرار داخل البلدية مما سينعكس إيجاباً عليها..

