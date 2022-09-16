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مؤكدا دعمه للأندية لتجاوز أزمتها

"هنية" يعلن عن موعد تسليم المنحة المالية

16 أيلول / سبتمبر 2022 10:40

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غزة-الراي
أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وقوفه إلى جانب الأندية لتجاوز أزمتها المالية وضرورة تنفيذ المطالب الملحة لضمان استقرار النشاط الرياضي، كما أعلن عن يوم (٢٤) الجاري موعدا لتسليم المنحة المالية المقدمة من المجلس الأعلى للشباب والرياضة في غزة.


وكان هنية التقى امس رؤساء وممثلي مجموعة من الأندية في مكتبه بمجمع فلسطين الرياضي، حيث طرحت الأندية مطالبها والأزمة المالية التي تعيشها مع انطلاق الدوري، والاستحقاقات الكبيرة التي يجب الإيفاء بها للاعبين والكوادر الفنية.


حيث استعرض وليد شاهين رئيس نادي شباب جباليا بإسم رؤساء الأندية الوضع العام للأندية وضرورة توفير المنحة الرئاسية ورعاية شركة أوريدو.


بدوره أوضح هنية أنه يقف مع مطالب الأندية، وقال إنه يجتهد مع كافة الجهات لتأمين متطلبات القطاع الرياضي، ومحاولة الاستفادة من برامج التشغيل في البلديات لصالح اللاعبين وعقد لقاء قريب مع وكيل وزارة الحكم المحلي بهذا الخصوص، كما تطرق إلى أنه وضع تصور استراتيجية الأندية وعددها والأولويات في هذا الجانب لمناقشتها واعتمادها.
 

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