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مراكز الصحة النفسية تنفذ سلسة من اللقاءات المجتمعية

16 أيلول / سبتمبر 2022 11:23

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غزة-الراي

نفذت دائرة خدمات الصحة النفسية في وزارة الصحة  من خلال مراكزها مجموعة من الفعاليات المجتمعية، حيث استهدفت هذه الفعاليات فئات مختلفة من المجتمع المحلي.

وأشار مدير دائرة خدمات الصحة النفسية الدكتور عادل عودة إلى أن هذه اللقاءات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها إدارته لرفع الوعي الإيجابي اتجاه الصحة النفسية في المجتمع الفلسطيني.  داعيا جميع مهني الصحة النفسية ومراكزها لتنفيذ لقاءات مشابهة.

الجدير بالذكر أن اللقاءات المجتمعية تناولت مواضيع الانتحار و الرعاية الذاتية و الرفاه النفسي قدمها كل من ( ا.حسن ابو رحمة،  أ.ابراهيم حمام، أ.الهام الخواجا،  أ.اماني حلس، أ.نفين الشيخ أ.محمود عصفور ، أ.سالي ابو دقة ، وا. اماني بركة).

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