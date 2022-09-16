وزارة الأسرى تنظم مخيم الدعم المعنوي لزوجات الأسرى ( نحن معكم ٢)

غزة-الرأي
نظمت وزارة الأسرى والمحررين مخيم الدعم المعنوي لزوجات الأسرى المتواجدين داخل سجون الاحتلال تحت عنوان ( نحن معكم 2 )، بالتعاون مع مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، ضمن برامج الدعم والإسناد التي ترعاه الوزارة للتخفيف معاناة أهالي الأسرى، وذلك اليوم الخميس في استراحة النادي البحري على شاطئ مدينة غزة.
بدوره، رحب ا. بهاء المدهون وكيل الوزارة في كلمة له بجميع المشاركات من زوجات الأسرى، في هذا المخيم الذي يهدف الى تقديم الدعم المعنوي لزوجات الأسرى الذين يتحملون عبئ تغييب الزوج داخل سجون الاحتلال وما يتحملونه من مسؤولية في تربية الأبناء وحرمانهم من حقهم في الزيارة.
وأشار المدهون إلى أن الوزارة تحرص بشكل دائم على تقديم الدعم النفسي والمعنوي لذوي الأسرى، ضمن برامجها المستمرة على مدار العام وهو واجب تقوم به تجاه هذه الشريحة الصابرة المحتسبة والتي تحملت المعاناة وصبرت، ولنقول لهم نحن معهم في هذه المحنة.
من جانبها ،تحدثت عالية عيد رئيس برنامج ائتلاف توعية المرأة في وزارة المرأة عن أهداف الائتلاف ودوره في حماية ودعم المرأة الفلسطينية وخاصة شريحة أهالي الأسرى، ومساعدتهم على تربية أبناءهم وكيفية تحمل المسؤولية في ظل غياب الأب.
وتخلل المخيم العديد من المحاضرات التدريبية والتوعية والفقرات الترفيهية، كما تم تكريم عدد من زوجات الأسرى وتوزيع الهدايات والجوائز على المشاركات جميعاً.