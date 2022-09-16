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وزارة الأسرى تنظم مخيم الدعم المعنوي لزوجات الأسرى ( نحن معكم ٢)

16 أيلول / سبتمبر 2022 11:33

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غزة-الرأي
نظمت وزارة الأسرى والمحررين مخيم الدعم المعنوي لزوجات الأسرى المتواجدين داخل سجون الاحتلال تحت عنوان ( نحن معكم 2 )، بالتعاون مع مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، ضمن برامج الدعم والإسناد التي ترعاه الوزارة للتخفيف معاناة أهالي الأسرى، وذلك اليوم الخميس في استراحة النادي البحري على شاطئ مدينة غزة.


بدوره، رحب ا. بهاء المدهون وكيل الوزارة في كلمة له بجميع المشاركات من زوجات الأسرى، في هذا المخيم الذي يهدف الى تقديم الدعم المعنوي لزوجات الأسرى الذين يتحملون عبئ تغييب الزوج داخل سجون الاحتلال وما يتحملونه من مسؤولية في تربية الأبناء وحرمانهم من حقهم في الزيارة.


وأشار المدهون إلى أن الوزارة تحرص بشكل دائم على تقديم الدعم النفسي والمعنوي لذوي الأسرى، ضمن برامجها المستمرة على مدار العام وهو واجب تقوم به تجاه هذه الشريحة الصابرة المحتسبة والتي تحملت المعاناة وصبرت، ولنقول لهم نحن معهم في هذه المحنة.


من جانبها ،تحدثت عالية عيد رئيس برنامج ائتلاف توعية المرأة في وزارة المرأة عن أهداف الائتلاف ودوره في حماية ودعم المرأة الفلسطينية وخاصة شريحة أهالي الأسرى، ومساعدتهم على تربية أبناءهم وكيفية تحمل المسؤولية في ظل غياب الأب.


وتخلل المخيم العديد من المحاضرات التدريبية والتوعية والفقرات الترفيهية، كما تم تكريم عدد من زوجات الأسرى وتوزيع الهدايات والجوائز على المشاركات جميعاً.
 

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