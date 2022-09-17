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بلديةغزة وتعليم شرق غزة ينفذان فعالية إحياءً ليوم النظافة العالمي

17 أيلول / سبتمبر 2022 10:24

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غزة-الرأي
نفذ قسم المبادرات والأنشطة المجتمعية في بلدية غزة بالتعاون مع قسم الصحة المدرسية في مديرية التربية والتعليم شرق غزة فعالية لإحياء يوم النظافة العالمي الذي يصادف الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام.


وشارك في الفعالية طواقم بلدية غزة، ومدرسو وطلاب مدرسة المجدل للبنات، ومدرسة صفد الأساسية للبنين، ومدرسة الزيتون الاساسية المشتركة، ومدرسة الحرية الثانوية للبنين.


وتضمنت الفعالية تنفيذ أعمال كنس ونظافة لمحيط المدارس بمشاركة فرقة من صناع الجمال في البلدية، وإزالة الرمال من الشوارع المحاذية لها، وزراعة مجموعة من الأشتال في حدائق المدرسة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال دهان للجدران الملاصقه للمدارس المذكورة سابقاً.


وتم خلال الفعالية أيضاً تنفيذ لقاءات توعوية في مدرسة المجدل للبنات تضمنت مجموعة من الرسائل الصحية والبيئية و ومعلومات عن أهمية فرز النفايات وأهمية مشاركة المواطنين في تسهيل عمل صناع الجمال.


وجرى في ختام الفعالية توزیع لوحات ارشادية وبوسترات ونشرات تحث على النظافة وأكياس لفرز النفايات.


وشكر المشاركون بلدية غزة على مشاركتها في الحملة ودورها في خدمة سكان المدينة.
 

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