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خلال افتتاح حملة تنظيف مقبرة الشيخ رضوان

"محيسن": يدعو المراكز الشبابية لتنفيذ حملات تطوعية لتنظيف مقابر القطاع

17 أيلول / سبتمبر 2022 11:40

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غزة-الرأي
دعا رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة كافة المراكز الشبابية التابعة للهيئة وفرقها التطوعية لتنفيذ حملات تطوعية كبرى لتنظيف المقابر في محافظات قطاع غزة وتجميلها للمحافظة عليها إكراما للشهداء والمتوفين.


جاء خلال مشاركته في الحملة التطوعية "تطوع لأجل من رحلو" لتنظيف مقبرة الشيخ رضوان التي نفذها مركز المشروع الخيري الشبابي، تحت رعاية الهيئة العامة للشباب والثقافة، ووزارة الداخلية والأمن الوطن، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية وبلدية غزة وشركة جوال، ولجنة حي الرمال الشمالي.


 وقال محيسن خلال مؤتمر صحفي لافتتاح الحملة: "نشارك اليوم في عمل تطوعي مميز، وهو يعبر عن قدرة الشباب الفلسطيني على العطاء والمبادرة للمساهمة في برامج ومبادرات هادفة تخدم المجتمع، وتعزز السلوك القيمي والوطني".


وأضاف: "تحظى هذه المبادرة المميزة بإهتمام الهيئة والمؤسسات الحكومية والوطنية كونها تساهم في تعزيز الدور الهام للشباب الفلسطيني لقيادة العمل التطوعي ومساندة شرائح المجتمع في كافة المناسبات"، لافتًا إلى أن المراكز الشبابية وفرقها التطوعي تقدم دور إسنادي مهم خلال أوقات الأزمات وآخرها كان خلال المنخفضات الجوية في فصل الشتاء الماضي، إلى جانب دورها البارز لتنفيذ برامج نوعية تخدم شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني.


 وثمن محيسن الجهود التي يقدمها مركز المشروع الخيري وتميزه في تنفيذ المبادرات الاغاثية والمساعدات التي تساهم في تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمروا بها بسبب الحصار الصهيوني الجائر.


من جانبه، أشار رئيس مركز المشروع الخيري الشبابي الأستاذ زكي مدوخ أن حملة تنظيف مقبر الشيخ رضوان تنفذ للمرة الثانية، مبينًا أنه تم خلال الحملة تنظيف المقبرة بالكامل بمساحة 35 دونم بمشاركة عشرات المتطوعين الشباب، مقدمًا شكره للهيئة وكافة الجهات التي ساهمت في إنجاح الحملة.


وبدوره، أكد مدير مديرية أوقاف غزة الدكتور محمد أبو سعدة، أن الوزارة لا تدَّخر جهداً للمحافظة على نظافة المقابر ورعايتها وحمايتها، مثمنًا الجهود التي بذلت لإنجاح الحملة، داعيًا إلى تعميم التجربة على كافة المقابر في قطاع غزة.

 

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