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انتشار شرطة المرور على المفترقات لتأمين خروج الطلاب من المدارس

17 أيلول / سبتمبر 2022 12:50

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غزة-الرأي
انتشرت عناصر شرطة المرور والنجدة  لتأمين دخول وخروج الطلاب من المدارس في المفترقات والشوارع الرئيسية بمحافظة شمال غزة.


بدوره، قال مدير دائرة شرطة المرور والنجدة في محافظة الشمال عقيد باسم السلطان : " إن عناصر شرطة المرور انتشرت على مداخل المدارس التي تقع على الشوارع العامة والتي يُمكن أن تُشكل خطراً على الطلاب مثل مفترق النخيل والمقترقات حول المدارس والشوارع المزدحمة بشكل عام ".


وبيّن العقيد السلطان أن الهدف من الانتشار تسهيل الحالة المرورية وحركة السائقين، وتأمين دخول وخروج الطلاب للحفاظ على حياتهم، مشيراً إلى أن تواجد شرطي المرور يعطي انطباعا إيجابياً وشعوراً بالأمان لدى الطلبة.


وناشد العقيد السلطان السائقين بضرورة توخي الحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات بالقرب من المدارس والالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب وتجنبًا للحوادث المرورية.
 

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