"هنية": افتتاح (5) مشاريع ضمن المرحلة الثالثة لتطوير المرافق الرياضية

غزة-الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن الانتهاء من (5) مشاريع لتطوير المرافق الرياضية، ضمن المرحلة الثالثة لتطوير البنية التحتية بتمويل من المجلس الأعلى، والتي بلغت بشكل إجمالي ما يقارب (400.000) شيكل.



وأوضح هنية أن الأسبوع الجاري سيشهد افتتاح المشاريع لخدمة القطاع الرياضي، ضمن رؤية المجلس الأعلى التي وضعت خطة متكاملة لتلبية احتياجات الأندية والاتحادات الرياضية وتوفير متطلبات تطوير النشاط الرياضي.



يذكر أن المشاريع التي سيتم افتتاحها هذا الأسبوع هي"المدينة الرياضية بالنصيرات ،مسبح نادي الشمس الرياضي، حلبة الملاكمة الأولى في محافظات غزة وفق المواصفات المعتمدة، ملعب نادي الصلاح الرياضي ، مسبح الاتحاد العام للشباب.

