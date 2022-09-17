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"هنية" يعلن عن افتتاح مشروع تطوير المدينة الرياضية بالنصيرات

17 أيلول / سبتمبر 2022 01:19

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غزة-الراي
أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن افتتاح مشروع تطوير المدينة الرياضية بالنصيرات بعد الانتهاء من بناء سور المدينة الرياضية بتمويل من منحة المجلس الأعلى المخصصة لمشاريع تطوير البنية التحتية الرياضية.


وأوضح هنية أن جماهير نادي خدمات النصيرات على موعد اليوم مع استضافة أول مباراة للنادي في الدوري الممتاز لكرة القدم على ملعبهم البيتي، موجها التهنئة للنادي وجماهيره، والتهنئة موصولة الي كافة وكوادر مدينة النصيرات والمنطقة الوسطي كما شكر جهود ومتابعة بلدية النصيرات ممثلة برئيس البلدية إياد المغاري، ومتابعة روساء اندية المدينة والكوادر الرياضية. ممثل بالاخ جمال ابويوسف وا وجدي جودة .


وأكد هنية أن جهود المجلس الأعلى مع البلدية ستتواصل حتى الانتهاء من مشروع المدينة الرياضية في عام 2025، واكتمال كافة المرافق الرياضية.
 

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