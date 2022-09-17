كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأحد الموافق 18.سبتمبر 2022 .
وطالبت الهيئة المسافرين التواجد س 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
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17 أيلول / سبتمبر 2022 01:50
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأحد الموافق 18.سبتمبر 2022 .
وطالبت الهيئة المسافرين التواجد س 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
13:50كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد
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