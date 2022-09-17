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كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد

17 أيلول / سبتمبر 2022 01:50

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أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأحد الموافق 18.سبتمبر 2022 .

وطالبت الهيئة المسافرين التواجد س 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

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