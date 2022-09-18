الاقتصاد تنظم عدة جولات ميادنية على المخابز والاسواق

غزة-الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني في محافظة الشمال جولة ميدانية فجر اليوم على مخابز المحافظة بهدف المتابعة والرقابة على توفر الشروط الصحية داخل في المخابز والتأكيد على وزن ربطة الخبز.



واكدت حماية المستهلك انه قد تم تحرير محضرين ضبط بسبب استعمال مياه غير مفلترة في عملية العجن وعدم الالتزام بوزن ربطة الخبز في محافظة الشمال.

كما نظمت طواقم حماية المستهلك جولة صباحية في السوق المركزي في محافظة رفح لمراقبة مدى التزام التجار بالأسعار وتوفر الظروف الصحية للخضار واللحوم والمواد الغذائية، الى جانب ذلك تم ضبط 144 طن سكر بسبب ارتفاع الأسعار في محافظة غزة.



بدورها ، نظمت دائرة الرقابة الصناعية بالإدارة العامة للصناعة جولات ميدانية على منشآت صناعية غذائية بهدف متابعة إجراءات الترخيص والرقابة على عمليات الإنتاج.



من جهتها ، نظمت طواقم الوزارة 41 جولة وزيارة ميدانية على الأسواق والمحال التجارية في محافظات قطاع غزة.

