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الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

20 أيلول / سبتمبر 2022 08:25

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من القدس المحتلة والضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر والمصاب أيمن الخضور، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته خلال اقتحامها لبلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة.

وقالت المصادر، إن القوات اعتقلت الشاب عيسى رشدي حوشية، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته خلال اقتحامها لمنطقة الرأس بين قرية القبيبة وقرية بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يوسف أحمد الريماوي، عقب اقتحام منزل عائلته في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، فيما اعتقلت شابا على حاجز عطارة العسكري شمال رام الله، دون أن تعرف هويته.

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