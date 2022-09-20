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الاحتلال يؤجل مجددًا جلسة النظر بالإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد

20 أيلول / سبتمبر 2022 11:27

الأسير المريض ناصر أبو حميد
الأسير المريض ناصر أبو حميد

رام الله - الرأي

قال مكتب إعلام الأسرى، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت، اليوم الثلاثاء، مجددا تأجيل الجلسة الخاصة بالنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض ناصر أبو حميد.

يذكر أن الأسير أبو حميد مصاب بسرطان الرئة منذ قرابة عام، وبسبب المماطلة في إجراء الفحوص الطبية له وتقديم العلاج تدهورت حالته بشكل كبير ودخل في غيبوبة لأيام طويلة قبل أن يبدأ العلاج الكيميائي، ولكن قبل شهرين توقف تقديم العلاج له بعد عدم تقبل جسده، وبعد مماطلة أجرى الاحتلال فحوصا شاملة له تبين أنه وصل لمرحلة "ميؤوس منها"، وأنه في أيامه الأخيرة.

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