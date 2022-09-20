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ديوان الفتوى يصدر الرأي القانوني لوضع نظام لحقوق كبار السن

20 أيلول / سبتمبر 2022 11:49

ديوان الفتوى يصدر الرأي القانوني لإنشاء نظام لحقوق كبار السن
ديوان الفتوى يصدر الرأي القانوني لإنشاء نظام لحقوق كبار السن

غزة- الرأي

أصدر ديوان الفتوى والتشريع،  الرأي القانوني في إمكانية  وضع نظام لحقوق كبار السن يحقق الهدف المنشود من مشروع قانون حقوق كبار السن.

ويأتي ذلك بناءً على الطلب المقدم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

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