ديوان الفتوى يصدر الرأي القانوني لوضع نظام لحقوق كبار السن

أصدر ديوان الفتوى والتشريع، الرأي القانوني في إمكانية وضع نظام لحقوق كبار السن يحقق الهدف المنشود من مشروع قانون حقوق كبار السن.
ويأتي ذلك بناءً على الطلب المقدم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
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20 أيلول / سبتمبر 2022 11:49
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