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خلال استقباله مجلس إدارة النادي

"هنية" يشيد بما يحققه نادي "نماء" من إنجازات رياضية

20 أيلول / سبتمبر 2022 11:52

"هنية" يشيد بما يحققه نادي "نماء" من إنجازات رياضية

غزة- الرأي


أشاد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بإنجازات نادي "نماء" على صعيد البطولات الرياضية وفي مجال تطوير المرافق التابعة للنادي، خلال استقباله رئيس مجلس إدارة النادي د. منير البرش.

ورحب هنية بإدارة" نماء"، بحضور المدير التنفيذي موسى البرش وأعضاء إدارة النادي، ومن المجلس الأعلى جابر عياش مستشار المجلس، ومحمد حلس مدير عام وحدة المنشآت وبلال الشاعر مدير الأندية والاتحادات.

وعبر هنية عن تقديره لجهود إدارة النادي وسعيها المستمر لتطوير الفرق الرياضية والمرافق، وتمنى لهم تحقيق المزيد من الإنجازات، كما أطلع إدارة نماء على نتائج جولته الخارجية الأخيرة وما تحقق من دعم للقطاع الرياضي والإعلامي وفي مجال دعم الشباب.

بدوره شكر د. منير البرش ما يبذله عبد السلام هنية من جهود كبيرة لدعم القطاع الرياضي وتوفير الدعم للأندية، وهنأه على نجاح الجولة الخارجية الأخيرة وتمنى المزيد من الإنجازات، وفي نهاية اللقاء قدم نادي نماء هدية تذكارية لعبد السلام هنية تقديرا لجهوده في دعم الرياضة.

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