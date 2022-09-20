التعليم في غرب غزة تفتتح مشروع السلامة المرورية

غزة- الرأي



افتتحت مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع شرطة المرور ووزارة النقل والمواصلات مشروع السلامة المرورية الهادف إلى تعزيز ثقافة الوعي المروري لدى الطلبة وذلك للحد من الحوادث والحفاظ على سلامة الطلبة.

وحضر الافتتاح الذي تم في مدرسة حسن سلامة الأساسية "أ" رئيس قسم الصحة المدرسية غسان حمادة ، ومدير معهد المرور العقيد أشرف أبو غربية، ورئيس قسم الإسناد الرائد هيثم النمس ، ورئيس قسم الإرشاد الرائد أحمد أبو طبيخ ورئيس قسم التدريب الرائد جهاد الشعراوي.

بدورها رحبت مديرة المدرسة جيهان البندي بأعضاء اللجنة المرورية وأكدت على جهوزية المدرسة للتعاون التام مع اللجنة من أجل إنجاح المشروع بما يعود بالفائدة على الطلبة.

وأعرب غسان حمادة عن سعادته بانطلاق مشروع السلامة المرورية الذي يمثل أولوية كبرى لدى مديرية التربية والتعليم غرب غزة منوهاً أن مديرية التربية تضع كافة امكانياتها أمام اللجنة من أجل تنفيذ المشروع بالشكل الأمثل .



من جانبه أشاد العقيد أشرف أبو غربية بتعاون مديرية التربية والتعليم غرب غزة ومدارسها في تنفيذ كافة مراحل المشروع ، مؤكداً أن قيادة شرطة المرور لن تألو جهداً في تقديم كافة المعلومات اللازمة للطلبة ، وتدريبهم على السلوك الأمثل للحد من الحوادث والحفاظ على سلامة الطلبة.



يذكر أن المشروع الذي انطلق اليوم يستهدف 10 مدارس أساسية على مستوى مديرية غرب غزة .