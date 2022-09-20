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وزارة العمل تُحقق في حادث حريق مخبز بخانيونس

20 أيلول / سبتمبر 2022 12:08

وزارة العمل تُحقق في حادث حريق مخبز بخانيونس
وزارة العمل تُحقق في حادث حريق مخبز بخانيونس

خان يونس- الرأي


أجرى قسم التفتيش بمديرية عمل خانيونس،  تحقيقاً في حادث عمل حريق مخبز اليازجي في المحافظة، بهدف الوقوف على الأسباب والمسببات للحريق.


وأفاد أ. محمد صباح رئيس قسم التفتيش وحماية العمل بالمديرية، أن الحريق بسيط، وتسبب جهل العامل أثناء تركيب جرة الغاز وفحصها من وجود تسريب، وتم السيطرة على الحريق مباشرة باستخدام طفايات البودرة.


وأكد صباح على ضرورة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، وضرورة توعية العمال والعاملين بإجراءات السلامة والصحة المهنية لضمان السلامة والأمان للمنشآت والعاملين بها.

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