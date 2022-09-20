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التعليم تنظم لقاء إرشادياً لطلبة منحة "كوبا" بالطب البشري

20 أيلول / سبتمبر 2022 12:37

التعليم تنظم لقاء إرشادياً لطلبة منحة كوبا بالطب البشري
التعليم تنظم لقاء إرشادياً لطلبة منحة كوبا بالطب البشري

غزة- الرأي

نظمت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع الوزارة في رام الله لقاء مع طلبة تخصص الطب البشري الحاصلين على منحة كوبا، لإعطائهم التعليمات والإرشادات والتوجيهات اللازمة بشأن الدراسة في دولة كوبا.


وحضر اللقاء الذي عُقد عبر الفيديو كونفرنس الوكيل المساعد للتعليم العالي د. إبراهيم القدرة، والسفير الفلسطيني في كوبا د. أكرم سمعان، ومدير عام التعليم الجامعي د. خليل حماد، ومدير عام المنح بالوزارة في رام الله أ. شادي الحلو، وطاقم دائرة المنح والخدمات الجامعية، والطلبة المرشحين.


 وأكدت الوزارة على أنها تبذل كل الجهود الممكنة لتسهيل دراسة الطلبة، متمنية لهم التوفيق في حياتهم العلمية.


وخلال اللقاء أعرب الطلبة عن شكرهم الكبير للوزارة على هذا اللقاء.

التعليم تنظم لقاء إرشادياً لطلبة منحة كوبا بالطب البشري 90b878be-eee7-45d0-ae1e-ed4103388ba2
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